Beyoncé Knowles eitab raevukalt väidet, et ta on lasknud oma huuli suurendada.

Lauljanna esindaja Yvette Noel-Schure kinnitas Gossip Copile antud avalduses, et Beyoncé välimust on muutnud kaksikute ootus.

“Kas teadsite, et lisaks kaalutõusule toimub organismis tihti dramaatiline verevoolu muutus ning vedelikuhulga tõus põhjustab paistetust?” küsis ta. “Kas teadsite, et tihtipeale lähevad naiste igemed paiste? Kas teadsite, et vahel mõjutab see meie kõne- ja närimisvõimet ning tervet hulka teisi asju?”

Beyoncé ja tema abikaasa Jay-Z, kes on olnud abielus üheksa aastat, teatasid kaksikute ootusest veebruaris. “Meid on kahekordselt õnnistatud,” kirjutas lauljanna Instagramis.