Naised on alati olnud müstilised olendid! 19. sajandil peeti naiste mõistmatu käitumise põhjuseks sellist haigust nagu hüsteeria ja seda raviti arsti juures vaginaalse massaažiga. Sümptomiteks olid enamasti sage ohkamine, põhjuseta nutmine, meeleolu kõikumised, nähvamine ilma põhjuseta, peavalud, lihaspinged. Kuna arstidel tekkis klientide rohkuse tõttu probleeme käekrampidega, hakati otsima mehaanilist lahendust, millega naisi lõdvestada. Läbimurre toimus 19. sajandi lõpus, mil patenteeriti esimene vibraator. Erootikapood Must Panter räägib sellest täpsemalt.

Tänapäeval enam naisi hüsteerilisteks olenditeks ei tembeldata, küll aga räägitakse avalikult seksuaalsest frustratsioonist... sümptomid on ikka need samad, mis hüsteeriagi puhul. Kuidagi on nii, et juba suhtes olevad inimesed tunduvad kuidagi seksikamad, rahulolevamad ja ihaldusväärsemad. Sellel on lihtne füsioloogiline seletus – nad on seksuaalselt rahuldatumad ning nende frustratsiooni tase on madalam. Üks korralik orgasm vallandab üle kogu keha judinaid tekitava mõnulaine ja lõdvestab iga raku.

Aga kui kallim on palju ära, tööstressi tõttu seksi vastu apaatne, siis haarab frustratsioon ka suhtes olevaid inimesi. Tihti lähevad pausid nii pikaks, et eriti naisel on raske uuesti lähedustunne taastada. Õnneks ei peeta neid naisi enam hüsteerilisteks. Lahendus on lihtsam kui arvatakse. Meestele on masturbeerimine loomulik tegevus, ent naised peavad seda õppima. Üks kvaliteetne vibraator pühib seksuaalse frustratsiooni imekiirelt minema. Regulaarseid orgasme kogev naine on särav, heatujuline, tema pea ei valuta ja mis peamine, ta ei kurjusta oma kallimaga iga tühise asja pärast. Nii on lihtsam olemasolevat suhet hoida või uut luua.

Milline vibraator valida?

21. sajandil on turul tuhandeid erinevaid mudeleid ning valik ajab pea ringi käima. Tegelikult on valikut lihtsate tõdedega võimalik kitsendada. Kuna 75% naistest saavad orgasme just kliitori massaažiga, siis kõige efektiivsem vibraator:

masseerib kliitorit ja G-punkti samal ajal

on diskreetne, et sõber ega laps ei saaks aru, millega tegu on

on võimsa mootoriga

meditsiinilisest silikoonist, mis on intiimpiirkonnale parim valik

mittepoorne, et teda oleks lihtne puhastada

Kuna G-punkt asub tupeavast 3-7cm kaugusel, siis ei pea vibraator olema suur, aga ta peab suristama täpselt õiges kohas!

Eriti ägedad on äpi või puldiga juhitavad diskreetsed vibraatorid! Üksinda vallatledes saab abimehe kaasa võtta kinno, teatrisse, tööle ja sisse lülitada just siis, kui on õige hetk. Kahekesi hullates tekib eelmängus täiesti uus dimensioon – naine võib orgasmi saada mehest 10 meetri kaugusel ja tema vaatab esimest korda pealt naise tõelist orgasmi.

