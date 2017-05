Tulekahju tagajärjel on majast püsti küll seinad, kuid hoone on siiski elamiskõlbmatu. Täpsemad asjaolud selgitab välja menetlus. Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo juhi Indrek Laanepõllu andmetel oli antud hoone tegelikult juba tervikuna elamiskõlbmatu.

"Seal puudus elekter, vesi ning küttekolded olid olematud," kirjeldab Laanepõld põlenud maja. "Oleme käinud seal mitmeid kordi ning püüdnud elanikku nõustada ja leida lahendust tema olukorrale, kuid see on jäänud vaid meiepoolseks huviks," ütleb Laanepõld.

Teadaolevalt on peale Päästeameti püüdnud oma abi pakkuda ka teised ametkonnad ning kogukond, kuid kui inimene ise ennast aidata ei soovi, siis on seda raske ka teistel teha," selgitab Laanepõld tekkinud olukorda ja lisab, et sellisel juhul ei pea tuleõnnetust kaua ootama.

Indrek Laanepõllu sõnul on selge see, et sellises seisukorras hooned on ohtlikud neis elavatele inimestele ja tihtipeale ka nende naabritele, kuid sageli ollakse probleemi ees, et elanikud ise probleemi ei tunnista ja sealt vabatahtlikult ei lahku.