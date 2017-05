Heas tujus Ameerika president Trump teatas eile Valge maja ees, et eelmise president Obama algatatud tervishoiureform, rahvasuus Obamacare, on surnud, kirjutab EuroNews. Võidukas president viis meeleolu ka oma Twitteri säutsudesse. Tegelikult on ebatõenäoline, et uus eelnõu Senatist praegusel kujul läbi läheb.

Kuigi mõnevõrra üllatuslikult läks eile kohustusliku tervisekindlustuse e Obamacare'i tühistamise ja asendamise eelnõu esindajatekojas läbi (ka paljud vabariiklased olid uue eelnõu suhtes ebalevad), ei tähenda see veel midagi kindlat. Paljud pidasid uue reformi õnnestumist ebatõenäoliseks. Uus eelnõu peab saama ka Senati heakskiidu, mis aga praegusel kujul tõenäoliselt ei juhtu. Kui eelnõu üldse läbi läheb, siis pea kindlasti Senati-poolsete paranduste ja muudatustega, mis siis esindajatekotta tagasi läheb. Selline pallimäng võib võtta üsna kaua aega.

Paljud demokraatidest poliitikud näevad asja väga süngetes toonides. Endine presidendikandidaat Bernie Sanders postitas Facebookis, et vabariiklaste eelnõu on katastroofiline ja tähendab miljonitele inimestele tervisekindlustusest ilma jäämist. Sanders kavatseb ise algatada eelnõu tervishoiureformiks, mis tagaks kõigile ameeriklastele tasuta arstiabi.

Mida uus reform praegustele Obamacare'i kasutajatele tähendaks? Praegused sissetulekupõhised toetused kaoksid ning asenduksid maksutagastustega, mis põhinevad eal. Selles väljendub paljude arvates ebaõiglus, sest kes on vaesem, ei saa oma tervisekindlustuse eest makstes kuigi palju tagasi. Sisuliselt tähendab see seda, et 30-aastane McDonald'si töötaja saab maksutagastust sama palju kui 30-aastane miljonär ning vähem kui 60-aastane kiirtoiduketi töötaja. Samuti on need tagastused väiksemad kui olid Obamacare'i hüvitised. Kriitikud osutavad tähelepanu sellele, et väga rikaste inimeste jaoks ei muutu just palju, ent sissetulekupõhiste toetuste kaotamine mõjuks väga rängalt vaestele elanikele. Täpsemalt on raske prognoosida, sest palju sõltuks ka kindlustusturust endast, kui uus reform sellise muudatusega läbi peaks minema (mida ei pruugi juhtuda).

Palju on Ameerika meedias räägitud ka nn eelsoodumuslike seisundite katmisest uues eelnõus. Selle all peetakse silmas tervislikke iseärasusi, haigusi või riskifaktoreid - näiteks vähk, mis võib remissiooniperioodi järel tagasi tulla või diabeet, mis võib omakorda põhjustada lisatervisehädasid ja süveneda. President Trump on eelsoodumuste osas andnud põiklevaid vastuseid ja ka uus eelnõu on selle koha pealt üsna ebaselge. Teoreetiliselt on ka need inimesed, kelle puhul võib rääkida teatud soodumustest haigustele, küll reformis sees, kuid vabadused, mis kindlustusfirmadele lubatakse, võivad tähendada, et need inimesed kas ei jõua oma tervisekindlustust maksta või leidub siiski mingeid haigusi, mida kõik firmad ei kata. Ilmselt selguks ka see aja jooksul, kui turg käima läheb. Selline ebakindlus aga mõistagi enamikele inimestele ei meeldi.