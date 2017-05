Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees Kristen Michal leiab, et partei idee minna täielikult üle eestikeelsele haridusele oleks südamelähedane ka vene peredele, sest keeleoskus loob võrdsemad võimalused.

Michal selgitas, et eestikeelne haridus alates lasteaiast on veel idee vormis, kuid see on sarnane sellega, mis toimub venekeelsetes gümnaasiumides, kus praegu on nõue, et vähemalt 60 protsenti õppest oleks eesti keeles, edastab ERRi uudisportaal.

Michali sõnul on Reformierakonna eesmärk see, et valdav õpe lasteaias oleks eestikeelne ja koolis juba täiesti eestikeelne. "See pinge, mis tekib gümnaasiumis, minnes eestikeelsele õpple üle, jääks olemata."

"Täna räägime ideest, mis on reaalne võib-olla täna veel sündimata laste jaoks," täpsustas ta, andes mõista, et üleminek täielikult eestikeelsele haridusele ei saaks toimuda üleöö.