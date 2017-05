Eelmisel aastal oli tööõnnetuste arv viimase kümne aasta suurim – kokku toimus 5081 tõnnetust, neist 1019 lõppesid raskete tagajärgedega ja surma sai 26 inimest. See tähendab, et iga päev toimus töökeskkonnas keskmiselt 14 õnnetust!



"Kui tavaliselt kujutatakse ette, et kõige ohtlikumad töökohad on ehituses ja tööstuses, siis selgub, et ka toitustus on valdkond, kus juhtub omajagu õnnetusi," ütleb Tööinspektsiooni konsultant Mari-Liis Ivask.

7 enam levinud ohtu, mis köögis varitsevad:



Oht – libe põrand



Töötajal sattus köögis kõndides paprika jala alla ja ta libises. Ta kukkus käega õli sisse (panni peal oli kuum õli) ning seejärel selili – sai põrutuse ja põletuse.



Oht – komistamine



Valmistoidu tootmisega tegeleva ettevõtte köögis oli olude sunnil ruumipuudus – seoses pühadega oli rohkem tellimusi ja rohkem kaupa. Kaupa ladustati osalt koridorides ja osalt vahetult töökohtade juures vahekäikudes, sh pliidi kõrval vahekäigus. Kokk oli parasjagu minemas pliidi juurde, kui ta komistas vahekäigus põrandal oleva kauba taha, kaotas tasakaalu ja kukkus. Ta üritas maandumist pehmendada, toetades parema käe ette, kuid selle tagajärjel sai ta käsi põrutada ja väike sõrm luumurru.



Oht – viilutaja



Töötaja asetas viilutajasse korraga terve lati vorsti. Vorsti lati pikkuse tõttu ei olnud võimalik kasutada viilutaja tõukurit ning töötaja hoidis viilutamise ajal vorstist kinni käega. Töö käigus tähelepanu hajus ja töötaja sõrm läks viilutaja tera vastu – töötaja käsi sai vigastada.

Töötaja lülitas viilutaja välja, kuid ei oodanud ära, millal viilutaja ketas peatub. Töötaja asus puhastama inertsist pöörlevat viilutaja ketast ning vigastas sõrme.



Oht – fritüür



Töötaja hakkas õhtuse koristuse käigus puhastama fritüüri ümbrust õlist. Tema käsi libastus ja sattus kuuma õli sisse nii, et õli pritsis ka tööpluusile. Tagajärgedeks oli põletushaav käel ja kehal (kohas, kuhu õli tööpluusile pritsis).



Oht – ahi



Töötaja võttis kuuma toitu ahjust välja, toit libises töötajal käest ja kuum õli valgus töötaja kõhule ja jalgadele – tagajärjeks põletushaavad.



Oht – noad



Töötajale tundus, et nuga on lõikamisel nüri ja asus seda noateritajaga teritama. Nuga liikus teritajast mööda ja lõikas töötajale pöidlasse sügava haava nii, et vigastada sai ka kõõlus. Töötaja oli üle 3 kuu töölt eemal.

Töötaja lõikas puuvilju, mis olid käte vahe libedad ja liikusid seetõttu paigast ja töötaja lõikas noaga vasaku käe nimetissõrme.



Oht – liiga suur füüsiline koormus



25 aastat kokana töötanud naisterahval diagnoositi kutsehaigestumine, mille põhjustasid füüsiline töö, kus kätele langes suur koormus ja korduvad jõurakendamisega liigutused. Samuti oli töös palju raskuste käsitsi teisaldamist, mille puhul enamasti ei kasutatud abivahendina kärusid. Tööpäeva pikkus oli 13 tundi, vajadusel ka rohkem. Tööpäeva sees puhkamiseks ja taastumiseks aega ja võimalust ei olnud.