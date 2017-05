Kuidas tehakse Eesti üht vaadatumat ja kõige pikaealisemat seriaali?

""Õnne 13" on kõige parem sari, mis Eestimaal kunagi on tehtud. Ausalt, ma nii naudin seda," kinnitab Helgi Sallo, kes on mänginud Õnne tänava Almat pea veerand sajandit. Homme möödub ta, nagu teisedki "Õnne 13" tegelased, aukartustäratavast verstapostist: ekraanile jõuab menuseriaali 700. episood. Kuidas Alma ja Morna linna teiste elanike rõõmud ja mured üldse telepurki saavad?

MITU VÕTET: Selleks, et stseen Alma ja Allaniga korralikult linti saada, tuli stseeni läbi mängida mitu-mitu korda ja filmida eri nurkade alt. (Teet Malsroos)

Esmaspäev, 10. aprill Tamme tänaval Pirital. Ühes sealses majas võetakse üles kõik Alma korteris toimuvad stseenid. Salvestatakse juba Õnne tänava lugude 702. osa, kus Allan, saba jalge vahel, tuleb maha matma sõjakirvest, mis on ootamatult tema ja Alma kohale tõusnud.

Põhjuseks ei miski muu kui, et Allan ema seljataga Lätist toodud hundijalaveega viinaäri ajas. Almale ei mahu pähe ega hinge, et tema poeg on libisemas kuritegelikule teele, sest Allan mitte ainult ei too Lätist viina, vaid müüb seda Mornas vaheltkasuga edasi. Nüüd tuleb poeg lepitust otsima. Selline on 702. osa keskne tegevusliin.