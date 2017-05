Juuni tõotab tulla suve kõige soojem kuu, põuda aga pole sel aastal oodata.

Maikuu ja lörts!? Tõepoolest, riigi ilmateenistuse prognoosi järgi algab eelolev nädal vihma ja lörtsiga ning puhub põhjakaare tuul, mis langetab öisel ajal temperatuuri kuni miinus nelja kraadini. Hea sõnum on aga see, et juunikuu tõotab tulla keskmisest soojem.

Esmaspäeval liigub Soomest üle Soome lahe idaosa Venemaale kas aktiivne madalrõhulohk või siis arenev osatsüklon. Kuigi õhutemperatuur võib päeval tõusta koguni kaheksa kraadini, on oodata lund.

Ilmateadlaste sõnul ei ole selles midagi eriskummalist, kui päike soojendab õhu päeval üles, aga samal ajal sajab lund. Küll aga on tavapäratu see, et sooja talve järel kevad pikalt venib.