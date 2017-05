Eesti naine räägib, mida tähendab abielu Egiptuse mehega.

"Ma ei mõelnud tol ajal peaga, tunded mängisid rohkem rolli. Võin vist öelda, et olen järjekordne naine, kes on ämbrisse astunud," räägib eestlanna, kes armus mesikeelsesse välismaa mehesse ning peab nüüd üksinda kasvatama kolme last.

Kaheksa aastat tagasi kirjutas Egiptuse mees Mohamed eestlanna Üllele Skype’i. "Huvi pärast vastasin. Lähemal tutvumisel selgus, et mõtlesime teatud asjadest ühtemoodi ning mõistsime teineteist poolelt sõnalt. Lisandusid mesimagusad sõnad ja komplimendid. Mul oli tunne, et olen leidnud hingesugulase," räägib Ülle.

SEITSMENDAS TAEVAS: Pulmapäeval säras Ülle õnnest oma Mohamedi kõrval. (Erakogu)

Omavahel suheldi iga päev ja vahetati pilte. Naises äratas usaldust, et sõjaväelase taustaga Mohamed saatis talle fotosid, millel ta oli koos töökaaslastega. Peagi kutsus mees Ülle Egiptusesse külla.