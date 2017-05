Popstaar Beyoncé (35) ema Tina Knowles (63) tunnistas, et on kaksikute vanaemaks saamise pärast väga elevil ja ta kannatus on katkemas.

"Beyoncé ja Jay Z on suurepärased vanemad. Mu tütar on hea ema. Ta on lastega nii kannatlik ja lahke," rääkis Tina Knowels ajakirjale People.

"Ma õpetasin oma lastele, et sisemine ilu on tähtsam kui välimine ja mu tütar annab seda ka oma lastele edasi ning see teeb mind väga uhkeks," lisas ta. "Ma olen nii elevil, et ta jälle emaks saab. Ma ei suuda enam oodata!"

Tina märkis, et ta ei hooli sellest, mis soost kaksikud on. "Ma olen õnnelik selle üle, mis jumal mulle annab. Nad on niikuinii mu suurimaks õnnistuseks."

Kaua aga Tina enam ootama ei peagi, sest praegu peaks Beyoncé'l käsil olema seitsmes või kaheksas raseduskuu.