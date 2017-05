Eesti on peagi esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis ning see toob meie teedele ja tänavatele suurel hulgal politseieskordi saatel liikuvaid VIP-delegatsioone. Kui kõik sujub plaanipäraselt, siis pikki liiklusseisakuid või suletud piirkondi Euroopa eesistumise aeg kaasa ei too, kuid liiklemiseks tuleb siiski varuda rohkem aega, vahendab ERR.ee.

Kuna Eesti Euroopa Liidu eesistumisperiood läheneb ning politsei peab delegatsioonide turvaliseks eskortimiseks kasutama lisaks tavapärastele jõududele ka teiste prefektuuride abi, olid viimased neljapäeval Tallinnas selleks harjutamas.

"Kuna nende inimeste põhitöö ei ole eskortimine ja kuna neid VIP eskorte on Tallinnas tunduvalt rohkem kui mujal, siis me üritame anda neile natuke aimu, mida see tähendab, ja samas ka näidata neile, kus hakkavad toimuma eesistumisega seotud üritused, ja natuke tutvustada neile liikumismarsruute," selgitas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse vanemkorrakaitseametnik Tõnu Janter.

Eesti eesistumise ajal saab politseieskordi saatel liikuvaid VIP-delegatsioone näha linnapildis üsna tihti – esimesed külalised saabuvad juba mai lõpus ja alates septembrikuust ei möödu tõenäoliselt päevagi ilma sellise delegatsioonita.