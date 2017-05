Rapla Selveri parklas tegid Rapla tuntud tegelased jooksueelset soojendust, et valmistuda Rapla Selveri suurjooksuks, mis toimub juba 14. mail. Teiste seas nautisid trenni ka Avis/Utilitas Rapla korvapallurid ja Eesti parim meesnäitleja Märt Avandi, kes hetkel oma elu esimeseks Otepää Ironman triatloniks treenimas on.

Avanadi ei varja, et just jooksmine on kolmest alast tema lemmik.

“Nüüd ma olen ratast sõitnud ka mitusada kilomeetrit ja tundub, et jah, see ikka nii hea ei ole kui jooks," kommenteeris näitleja.

Kuidas Avandi jooksmisega hakkama saab, vaata videost!