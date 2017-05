"1986. aasta talvel, kui me mu vanemaid külastasime, palus ta mind naiseks." Seda ei ütle Barack Obama värskes elulooraamatus sugugi mitte Michelle Obama, vaid Sheila Miyoshi, kellele tulevane USA president tegi abieluettepaneku lausa kaks korda ning kellega ta pärast lahkuminekut pettis oma uut pruuti ja tulevast naist Michelle’i.

Michelle’i-eelsesse ellu mahtus teisigi armulugusid valgenahaliste neidudega ning uljast elupõletamist, kuid Obama siht olnud juba nooruses selge: temast peab saama president.

Rohkem kui 1000leheküljeline teos "Rising Star: The Making of Barack Obama", mille autor on Pulitzeri preemia laureaat David J. Garrow, ilmub järgmisel teisipäeval, kuid selle katkendid on maailma juba kihevile ajanud.

Ajaloolane Garrow on teinud Obama nooruspõlve uurimisel põhjalikku tööd ning vaatleb tema armusuhteid, ohverdusi ja kaalutlusi, mis aitasid tal tõusta USA liidriks. Garrow kujutleb Obamat mehena, kes lahterdas oma elu halastamatu konkreetsusega, kirjutab Washington Post.