“See on ikka tegelikult kinni selles, et kui sind kutsutakse ja kui sa kaks korda ei lähe, siis kolmandal korral kutset ei saadeta. See on see vanasõna, et ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa ise oled, see täna töötab Eestis üsna hästi. Ma väga tänan ja tunnustan inimesi, kes ei häbene, et nad mu sõbrad on," sõnas Võrno antud teema kohta.

Võrno kandideerib EKRE ridades kohalike omavalitsuse valimistel Viimsis. Mehele aga ei meeldi, et EKRE liikmeid marurahvustlasteks nimetatakse.

“Rahvuslikult mõtlevate inimeste baasil kasutatakse sageli sellist väljendusviisi nagu vanasti interrindel. Kui sa võtad sini-must-valge lipu välja, siis juba seda torti võiks nimetada marurahvuslikuks. Kui keegi ütleb, et ma armastan Eestit, siis ma ei ole marurahvuslane, ma olen lihtsalt rahvuslane, miks see maru seal ees peab olema. Ärge suhtuge minusse nagu interrinne. Ma arvan, et see on EKRE teene, mida ta alles võib saavutada ja kui ta saavutab selle, et süstib inimestesse julgust öelda välja asju, et mulle lähevad Eesti asjad korda ilma, et ma oleksin nats või tagurlane, siis on see väga suur saavutus," rääkis ta.

Samuti on Võrnol suured plaanid Viimsi juhiks saades, esmalt tahab mees murda müüdi, et Viimsi on rikaste snoobide kodukant.

