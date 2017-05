Endise presidendiproua armastus kokakunsti vastu on nii suur, et rajab oma restorani. Seda Eesti suuruselt teisele saarele.

Evelin Ilves postitas Facebooki selfie, millel ta poseerib koos Beatrice'iga ja teatab selle pealkirjas: "Beatrice on pidanud Vanalinnas kodurestorani pea kümme aastat. MIna alustan. Hiiumaal!"

Endine esileedi kuulutas märtsis Hiiumaa sõprade kommuunis, et ta otsib jätkuvalt õdusat paika saarele, sest otsustas Tallinnasse kodu mitte osta. "Ahhoi, head!" pöördus Evelin Ilves Facebooki kommuuni poole. "Otsin endiselt õdusat paika Hiiumaal maale suvise kodurestorani jaoks. Kõne alla tuleb nii rent kui ostmine - just eile tegin otsuse, et Tallinnasse kodu ei osta."

Nähtavasti on Evelin endale nüüdseks Hiiumaale pesa leidnud.