“Kes seda mäletab, mis hetkel ma leidsin, et nüüd on vaja jalad kaela taga nöörist üles ronida ja hammastega rippuda. Itaalias, Hispaanias töötades tsirkuses ma mõnedsajad korrad olen käinud kuskil 8-10 meetri kõrgusel,” meenutab Vaher.

Tegelikult ei olegi teada, kas keegi üldse jalad kaela taga, hammastega nööri küljes on varem rippunud. Vaher kavatseb aga omaenese rekordit üle teha.

“Esimene eesmärk on mul rippuda vähemalt 100 sekundit, teha iseenda rekord jalad kaela taga. Ja siis muidugi üritan ma võimalikult kaua hoida. Eks näis, palju siis mu tahtejõud vastu peab,” naeris Vaher.

Hambasuulik, millest Vaher hammastega kinni võtab ja mille otsas ta oma keharaskusega ripub, on spetsiaalselt tema hammaste järgi.

Siiski tundub üsna võimatu: kuidas küll on võimalik kogu keharaskus hammastega üles tõsta? Vaheri sõnul kannab hammastega nööri küljes rippudes põhiraskust siiski kael.

“Põhiraskus polegi mitte hammastel, kuigi kõik tavainimesed arvavad, et küll mul peavad olema tugevad hambad!” naeris akrobaat.

Siiski ei ole sellise harjutuse tegemine teps mitte lihtne, vaid isegi veidi valus.

“Pigem on ta selline, et lööbki silmist sädemeid välja, kael on paks, nüüd tuleb teda natuke mudida, et lõdvestada natuke aega,” selgitas Vaher.

Valu on aga mehe sõnul kannatatav ning sünnitamine või luumurd on tema arvates ikkagi valusamad kogemused. “Ta on ikkagi selline lihaspinge, mis võib ka muidugi krampi tõmmata. Kui ma Saku Suurhallis rippusin 94 sekundit kuskil seal 8 meetri kõrgusel, siis kaks päeva pärast veeretasin pead padja peal. Aga praegu hoian kaela minut viiskümmend ja ta taastub minuti-kahega ära ja järgmine päev võin jälle rahulikult trenni teha,” rääkis ta.

Tekib küsimus - miks aga peaks kõige sellega üldse tegelema? Akrobaadi sõnul tunneb ta sellest lihtsalt naudingut. “Kuigi ma olen korduvalt öelnud, et ma ei pea enam kunagi mitte midagi mitte kellelegi tõestama, aga miks peaks jääma ka kuhugi paigale,” rääkis Vaher.