Võrumaal kadunuks jäänud noormehe ema Marika kirjutab Facebookis, et kui talgulised leiavad nädalavahetusel riideesemeid, siis võiks nad need sälitada, et nende pere saaks veenduda ega tegemist pole nende kadunuks jäänud poja asjadega.

"Kallid inimesed, kes te lähete talgutele või teete koristustöid oma kodu ümbruses: kui te leiate koristuse käigus Nike'i jalanõusid, jope või midagigi, mis meenutaks pruuni jopet või üldse mingeid riideesemeid või nende jäänuseid, siis palun ärge visake neid kohe lõkkesse või pange prügikotti. Kui teil on kasvõi pisemgi kahtlus, et see võiks meie juhtumiga seotud olla, siis andke palun meile sellest teada," seisab Marika postituses.

Kadunud noormehe ema sõnul võib iga vihje olla neile suureks abiks.

Võrumaa noormees Markkus jäi kadunuks 2015. aasta oktoobris, olles 17-aastane.