Rahvusvahelise Nüüdismuusika Ühingu (ISCM) korraldatava festivali Maailma muusika päevad (World Music Days) kavasse valiti tänavu esindama kahe Eesti helilooja teosed.

ISCM on kaasaegse muusika valdkonna suurim rahvusvaheline võrgustik, mis ühendab üle 50 riigi, lisaks alaorganisatsioonidena festivalid või uue muusika keskuseid. Maailma muusika päevad on ISCMi tegevuse üks tähtsamaid väljundeid. Heliloojate jaoks on tegemist ühe aasta olulisema nüüdimuusikasündmusega.

Märt-Matis Lille teos "When the Buffalo Went Away", mida esitab Vancouveris ansambel Standing Wave, põhineb tasandike indiaanlaste hulka kuuluva Crow hõimu pealiku sõnadel, millega ta kirjeldas napisõnaliselt oma kultuuri hääbumist. "Mulle tundub, et praegusel hetkel, kus tasandike hõimud - eelkõige lakotad - ja nende õigused oma maale on jälle vägagi ajakohaseks muutunud, on see lugu saanud samuti ühe olulise aktuaalse mõõtme juurde," kommenteerib helilooja Märt-Matis Lill oma teost.



Tõnu Kõrvits, kelle teose "The Songs of Songs of Songs", kannab ette naiskoor Elektra, on ka varem, 2013. aastal ISCMil oma loominguga Eestis esindanud. "ISCMi näol on tegemist on professionaalse festivaliga, kus kuuleb palju erinevate heliloojate teoseid ning head muusikat," rõõmustas Tõnu Kõrvits valituks osutumise üle.