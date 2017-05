Riigikohtu esimees Priit Pikamäe on juhtunut kommenteerides viidanud, et kohtunikul, nagu igal teisel Eesti kodanikul, on kahtlemata õigus kohtulikule kaitsele. "Kui on tekkinud kahtlusi süüteo toimepanemises, siis peab kohtulik arutamine andma selguse, kas tegu leidis aset ja on sellisel kujul tõendatud või mitte. Samas on kohtunikule seatud ka kõrged kõlbelised ootused, mistõttu ei ole kuidagi aktsepteeritav käitumine, mis võib takistada kohtumenetluse läbiviimist. Kohtunik on õigusvaldkonna professionaal ja peab toetama õiglast ning sujuvat õigusemõistmist ka menetlusosalise rollis olles,“ rõhutas Pikamäe.