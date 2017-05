Inglise keele riigieksamit sooritanud abiturient Kertu (nimi muudetud) leiab, et eksami kuulamisosa ei ole piisavalt hea helikvaliteediga. "Väga keeruline oli aru saada, mida räägiti," leiab ta. SA Innove testide keskuse juhi Rain Sanniku sõnul on helifail ise kindlasti korraliku kvaliteediga, ent kvaliteeti võib mõjutada seade, mille kaudu seda kuulatakse.

Kertu sõnul oli tal inglise keele riigieksami kuulamisosa väga keeruline sooritada, sest heli ei olnud eriti selge. Ta ei mõista, kas see on meelega nii tehtud või mitte.

SA Innove testide keskuse juhi Rain Sanniku sõnul on inglise keele riigieksami kuulamisosa helifail ise on kindlasti korraliku kvaliteediga. "Küll aga võib heli kvaliteeti mõjutada seade, mille kaudu seda kuulatakse. Iga kooli eksamikomisjoni kohustus on tagada, et eksamiruumis oleks töökorras tehnoloogilised vahendid (CD-mängija, arvuti vms) ja kõikidel eksaminandidel oleks hea kuuldavus. Enne eksami toimumist tuleb eksamikomisjonil kontrollida kuulamisosa salvestuse kvaliteeti ja kuuldavust eksamiruumis," lausub ta.