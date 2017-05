Autofänn ja autosaadete juht Richard Hammond paljstas, et ta on lõpuks otsustanud loobuda surmaga mängivate ja suuri kiiruseid nõudvate trikkide tegemisest, mida ta sarjades "Top Gear" ja "The Grand Tour" pidevalt teha üritanud on.

“Mul on ilus naine ja kaks ilusat tütart. Ma ei kavatse riskida nende juurest lahkumisega. Nende endi pärast, mitte minu pärast,” rääkis Hammond ajalehele Mirror.

Jeremy Clarkson, James May ja Richard Hammond autosarja "The Grand Tour" võtetel (Amazon)

Hammond on viimasel ajal sattunud nii mitmessegi ohtlikusse õnnetusse, hiljuti saate “The Grand Tour” filmimise ajal. Hammond kukkus filmivõtete ajal mootorratta seljast ja vigastas oma pead.