Seitsmeaastase Southwesterni raamatumüügi staažiga ja Ameerika Ühendriigid risti-põiki läbisõitnud muhe noormees Iskander Ahmet tunnistab Õhtulehele, et vastupidiselt üldlevinud arvamusele, on eestlased väga lahke rahvas. „Eesti inimesed on ukselt-uksele suhtlemises väga avatumad kui me arvame. Nad on väga sõbralikud ja abivalmis, eriti kui nad kuulevad, et tegu on heategevusega. Sama sõbralikud isegi kui ameeriklased. See on ka uudishimu, sest meil ei käida väga ukse taga.“ Iskander, kes on juba ise USAsse raamatuid müüa minna soovijatele mentoriks, loodab koguda homme vähemalt 300 eurot ja jõuda saja eestimaalase koju.

„Kevadkoputuse eesmärk on koguda raha SOS Lasteküla ühe korteri remondiks Kohtla-Järvel, et juba juunis saaks SOS Lasteküla ema koos kuue lapsega uude koju kolida. Selleks vajalik summa ja eesmärk annetuspäevaks on 62 000 eurot,“ kommenteerib Kevadkoputuse korraldaja Theodor Kalju. Kevadkoputust tegeva tudengi tunneb ära SOS rinnamärgi ja plakati abil.

„Praegu elavad need lapsed veel Eesti viimases suurimas ühiselamu tüüpi lastekodus, kuid korteri valmimise järel saavad lapsed endale päris oma kodu ja ema. SOS Lasteküla plaanib selle aasta jooksul saada korda kokku 4 korterit, nii et kodu leiaks endale kokku 24 last,“ sõnab Annika Remmel SOS Lastekülast.

„Kevadkoputuse“ kampaania Kohtla-Järve SOS Lasteküla heaks. (Alar Truu)

Juba üheteistkümnendat korda

Igakevadine heategevusaktsioon Kevadkoputus toimub juba 11. korda ja on ühtlasi heaks ettevalmistuseks suvel Ameerikasse raamatuid müüma sõitvatele tudengitele, et panna ennast veel enne suve proovile. „Need on noored, kes suvel lähevad USAsse ning müüvad samamoodi ukselt uksele käies hariduslikke raamatuid ning koguvad sel moel enda õpinguteks raha. Eestis toimuva aktsiooni raames kogutud raha aga noored siis annetavad heategevuseks,“ lisab Remmel.

„Kevadkoputuse aktsioonil on meie jaoks väga oluline tähendus,“ ütleb SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro. „Ettevõtlikud ja suure südamega noored viivad sel päeval paljudesse Eesti peredesse teadmise, idee ja mõtte, kuidas aidata neid, kes ise enda eest seista ei jõua. Noored, kes eestimaalaste ustele koputavad, usuvad, et väikesest teost saab alguse midagi suurt ning ühisel jõul on võimalik korda saata imesid. Oma suure unistuse täitumist ootavad ka need kuus last, kes tänu noortele sel suvel oma koju kolivad.“

Inimesed, kelle ukseni tudengid reedese aktsiooni raames ei jõua, kuid kes soovivad aidata, saavad projekti toetada tehes ülekande SOS Lasteküla Ühingule EE062200221001178590, külastades SOS Lasteküla kodulehte või helistades annetusnumbritele 900 66 90 (5€), 900 66 80 (10€), 9006670 (25€).

Eelmisel kevadel kogusid raamatumüüjad Kevadkoputuse ühe annetuspäevaga 40 000 eurot, mida kasutati SOS Lasteküla peremajade remonditöödeks.