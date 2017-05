Leitnant Franco A vahistamisest teatati eelmise nädala neljapäeval. Selgus, et 28aastane sõjaväelane elas topeltelu.

Saksamaal vahistati ohvitser, kes oli end tegevteenistuses olles registreerinud Süüria pagulasena. Uurimisel selgus, et paremäärmuslike vaadetega vahistatul on sõjaväes mõttekaaslasigi. Saksamaa kaitseminister pidas olukorda sedavõrd ohtlikuks, et jättis ära visiidi USAsse ja kutsus kokku sõjaväejuhtide nõupidamise.

Franco A esitles end kui David Benjamin, kes on pärit Prantsuse vähemuse hulka kuuluvast kristlikust talupojaperekonnast.

Nii-öelda põgenik ütles, et äärmusrühmitus Islamiriik hakkas teda juudi nime pärast jälitama. Ta oskas araabia keelt vaid mõne sõna, küll aga kõneles end põgenikuna registreerides prantsuse keeles. Mees väitis, et sai Süürias koolihariduse Prantsuse gümnaasiumis.

David Benjamin registreeritigi põgenikuna, ta sai koha põgenikekodus ja kuus 400 euro suurust sotsiaaltoetust. Ta esitas mullu 12. mail ametlikult asüülitaotluse.

Peitis Viini lennujaama püstoli

Tõenäoliselt poleks Franco A topeltelu niipea avastatud, kuid appi tuli juhus. Koristaja leidis jaanuaris Viini rahvusvahelise Schwechati lennujaama tualetist sinna peidetud laetud püstoli. Austria politsei pani tualetti valvekaamera ja seal peeti 3. veebruaril kinni relvale järele tulnud Saksa ohvitser.

Tema vahistamiseks polnud tookord väidetavalt alust. Viini uurijad informeerisid Saksamaa kriminaalametit ja Frankfurdi prokuratuur algatas Franco A suhtes uurimise. Tema telefonikõned ja veebikontaktid võeti põhjaliku vaatluse alla.

Uurimisel ilmnes, et Franco A on paremäärmuslike vaadetega ohvitser, kes valmistab tõenäoliselt ette ohtlikku riigivastast kuritegu. Üllatuslikult selgus, et tema sõrmejäljed langesid kokku Saksamaal registreeritud Süüria põgeniku omadega.

OLUKORRAGA TUTVUMAS: Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen käis kolmapäeval sõjaväeosas, kus paremäärmuslike vaadetega leitnant Franko A teenis. (Reuters / Scanpix)

Franco A vahistamisest teatati eelmise nädala neljapäeval. Edasisel uurimisel on selgunud, et vahistatud ohvitseril on sõjaväelaste seas kuni viis mõttekaaslast ja seega saab rääkida lausa paremäärmuslikust võrgustikust, kes oli koostanud tapmisnimekirja.

Sellesse olid näiteks kantud Saksamaa justiitsminister Heiko Maas ja eelmine liidupresident Joachim Gauck.

Vaikib ülekuulamistel

Franco A on seni otsustanud ülekuulamistel vaikida. Seetõttu pole teada, milleks oli vaja Viini lennujaama peidetud püstolit ja miks ta end Süüria põgenikuna registreeris.

Uurijad on esitanud kaks võimalikku versiooni.

Esiteks, Franco A kavandas tõepoolest rünnakut ja lootis, et kahtlus langeb põgenik David Benjaminile ning see häälestab sakslasi süürlaste ja kõigi teiste riiki saabunud põgenike vastu.

ÄÄRMUSLANE: Topeltelu elanud Saksa ohvitser Franko A kavandas väidetavalt riigivastast kuritegu. (Sati)

Teiseks, Franco A registreeris end põgenikuna vaid selleks, et hiljem avalikustada, kui pealiskaudselt ametnikud riiki saabuvate varjupaigataotlejate tausta uurivad.

Saksamaa kaitseminister