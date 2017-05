Lavrovi sõnul ajavad USAs Venemaa vastu suunatud kampaaniat need, kes ei suuda leppida presidendivalimiste tulemustega. Lavrov ütles, et USA eelmine president Barack Obama tegi kõik endast oleneva selleks, et USA ja Venemaa suhteid halvendada ning need on praegu eriti madalal tasemel.

Soome välisminister rääkis pressikonverentsil, et rahvusvahelistest teemadest olid vaatluse all Ukraina, Süüria ja pinged Korea poolsaarel. Soini ütles Lavrovile, et Euroopa Liidu ja Venemaa suhted ei saa paraneda enne, kui Minski kokkulepped on täidetud.