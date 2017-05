Mind pani aga mõtlema üks asjaolu või koguni suur eesmärk, mida ma pole leidnud kuskilt. Peaaegu mitte üheski seisukohavõtus pole sooje sõnu. Ma ei mõtle Juhan Liivi või Juhan Sütiste „Armu“, vaid seda, et meie erakond siseneb kurvi, nagu see oleks mingis kroonuasutuses tavaline sündmus.

Kõikidest päevaaegadest enim meeldis August Sangale kukelauluhommik. See algab kella kuue paiku (Friedebert Tuglas läks sel ajal magama, tõenäoliselt tegi seda ka Gustav Suits). Sangal selle kohta mitu ilusat luuletust, millest ma siinkohal tsiteerin „Võileiba suudlusega“ (1959). Vormiliselt on selle sisu algkoolilaste kooliminek, aga see on kirjutatud kõigile. Üks värss kõlab järgmiselt: „Sooja sõnata jääb tuimaks leivakäär“.

Suurkogu ei saa langetada erakonna uue programmi suhtes otsust, sest seda pole esitatud. Ta ei muuda erakonna nime, sest selleks on vaja võrdlemisi kinnist diskussiooni.

Ta ei saa ka kindlustada erakonna järgmisele esimehele, kui selleks valitakse riigikogu maaelukomisjoni esimees Helir-Valdor Seeder, valitsusliikme kohta, sest valitsuse moodustab Jüri Ratas, pealegi pole praeguses koalitsioonis vabu kohti. Sealt tuleb keegi tagasi kutsuda või siis on vaja valitsuskabinet ümber rühmitada. See on väga keeruline, sest uutel ministritel on sel juhul päevakäsuks nr 1 Eesti roll Euroopa Liidu eesistujamaana ja nr 2 riigieelarve nii tänavuseks kui ka järgmiseks aastaks.

Kui Helir-Valdor Seeder osutubki valituks, siis saab ta küll valitsuskabineti koosolekutest osa võtta, aga ei jõua enam maaelukomisjoni juhtida, sest osa koosolekuid toimub samal ajal. Kaia Iva valimisel langeb see probleem ära, kuid mõlemal juhul tekib uus mure. Ma ei pea kellelegi jõukohaseks ühildada võimaliku peaministri ja parlamendierakonna esimehe ametikohti. See on mõeldav paberil ainult siis, kui erakonna esimees on oma ülesannete aktiivne delegeerija, kuid ta ei saa delegeerida vastutust olukorras, kus avaliku arvamuse toetus on nii madal, et raske on leida inimest, kes võtaks IRLi tõsiselt.

Mida ma ei soovi aga kellelegi, on erakonna ajutised esimehed. Olla kaks aastat peaminister on demokraatlikes riikides küllalt sage nähtus. Juhtida muu kõrvalt kaks aastat erakonda on aga liiga lühike aeg. Viimati tõestasid seda praegune justiitsminister Urmas Reinsalu ja kaitseminister Margus Tsahkna. Isiklikult olen soovitanud kuut aastat, sest siis tekivad kogemused mitme eelarve koostamisest,

ning vähemasti neljadest valimistest (kohalikud, riigikogu, EV president ja Euroopa Parlament).

Kas need soojad sõnad pole meie päevil mõtlematult naiivsed? Minu meelest on Eesti poliitikas juba pikemat aega liiga palju kallistamisi ja musutamist, nagu ka voorimeeste labast sõimu. Isegi Exceli tabelist on saanud ebatsensuurne sõna! Igatahes on ilmne, et Eestis musutatakse veel hullemini kui Brežnevi-aegses Moskva Kremlis. Viimati sõimas seal Hruštšov, kes kasutas kaevurite, mitte hullumaja sõnavara. Kuid milleks meile niisugused patoloogilised eeskujud? Miks peaksid IRLi suurkogul hakkama Kaia Iva ja Helir-Valdor Seeder teineteist suudlema? Kui võidab esimene, siis mulgi musu teda ei aita. Kui teine, siis on Jüri Ratase valitsuse nõupidamistel IRLi poolt kuus hääleõiguslikku erakondlast, mis tähendab, et koalitsioonileping läheb nihkesse. Riigieelarve seda juba on, haldusreform samuti ja omavalitsuste valimisedki.

Rahvuslusel on oma kohustused nii Eesti riigi ees kui ka välissuhtlemises ja need on, olgu toonitatud, määravamad kui konservatiivsus, sest viimane on ajalooliselt dünaamilisem. Konservatiivsus on majanduslik hoob, sest rahvuslus on määratud ilmavaateliselt. IRLi senises programmis on antud neile mõistetele pisut ikooniline tähendus, nagu

NLKPlaste punanurgas, ent neile tuleb anda funktsionaalne liikuvus. Ceterum censeo, konservatiivne rahvuslus peaks olema pööratud Itaalia-pärase populismi vastu. Sõge sõim ei aita neid asju korraldada.

Mida teha?

Mis siis teha? Meie erakond kui konventsionaalne tervik ei uuene veel eeloleval suurkogul, sest higi on valamata. Valges Majas ega Downingi tänaval (kahjuks ei saa seda tõlkida, sest see on pärisnimi) ei lähe küll kellelegi korda, kuidas IRLi programm valmib, aga on selge, et erakond ei tohi kalduda äärmustesse, milleks populism kahtlemata on. Seda tuleb deklareerida enne, kui uus programm lõppude lõpuks vastu võetakse. Ilma programmita lakkab erakond olemast ja temast saab vabalt elav aerjalaline, Eucopepoda.

Teiseks äratab võimalik esimees arusaadavat poolehoidu juhul, kui ta lubab midagi, mis sõltub tõepoolest temast ja mis on erakonna liikmeskonnast ulatuslikum. Helir-Valdor Seeder on mõelnud erakonna juhtimisest lahtisemalt kui kolm-neli viimast aastat. See suund on iseenesest õige, ehkki ta on erakonna volikogu kauaaegse juhina allakäigu eest kaasvastutav. Igal juhul on uuel esimehel vaja tosinkonda mõttekaaslast, sest talve tulekuni on piirkondade inimesed hõivatud kohalike valimiste ja töölehakkamisega ja nad ajavad esmajoones oma asju. Kuid kui juhtimine paranebki, siis jääb ikkagi see erakonna sisse. Kuid suurem teadaandmine peab jõudma avalikkuseni.

Paar nädalat tagasi ütlesin seal, kus vaja, et pange tähele: järgmisena tõmmatakse rahandusminister Sven Sesterile tuli peale. See on loogiline, ent mitut ministrit on IRL võimeline kaitsma mitte koalitsiooni, vaid erakonna kaudu? Teatavas mõttes on Kaia Ival seda kergem teha, sest naise peksmine pole kunagi kedagi õilistanud. Aga – erakonna juht peab olema ennekõike just erakond ja juht. IRLi ei saa sikutada august muu töö kõrvalt välja.

Õigupoolest on sotsiaalpoliitika praegu kolme ministri käes: Jevgeni Ossinovski, Kaia Iva ja Sven Sester. Selles olukorras tugevdaksin IRLi programmilistes seisukohavõttudes sotsiaalseid kriteeriume, sest nende kaudu on nii IRLi kui ka senist valitsuskoalitsiooni kõige kergem rünnata. Sinna on vaja sooja sõna! (Ma ei mõtle alandlikke lepitussõnu). Kui need rünnakud muutuvad pidevaks, siis võib juhtuda, et koalitsioon muutub juba järgmisel aastal ja kiiremini, kui IRLi programm valmib.