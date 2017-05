Sel nädalavahetusel oli Haapsalus õudusfilmide festival. Siinkirjutaja seda žanri eriti ei armasta. Nagu ka Haapsalu koguduse pastorid, kes soovisid, et festivali ei toetataks. Nagu näha, oli kirikuisade protestist viimasele kasu – senine publikurekord purustati.

Kes soovib näha õõva, õudust ja tunda närvikõdi, lasku käia. Kellele see aga ei meeldi, siis meil on vaba maa ja keegi ei keela seda välja öelda. Ilm on veel ilus, minge välja, jalutage, koguge vastutulijatelt allkirju. Aprilli lõpus oli veel „JAFF“, Jaapani animafilmide festival. Nende joonisfilmides on igasugu imelikke tüüpe, ebaloomulikult suurte peade ja silmadega. Miks keegi ei protestinud, mõelge ometi lastele!

Ameeriklastele polevat jälle meeldinud muumitrollid. Mis see on, valge jõehobu? Ja mis elukad on Sniff või Urr? Nii palju toredaid asju, mis ühele ja teisele ei meeldi või millest ei saada aru. Rakveres on sügisel LGBT filmifestival. Sinna on aega, jõuab veel protestida! Kaks asja on kindlad: jaanipäeval sajab, ja iga kultuurisündmuse kohta on kellelgi midagi kobiseda.