Põhjarannik kirjutas täna juhtumist, kus prokuratuur andis korruptsioonisüüdistusega kohtu alla tuntud kohaliku ehitusettevõtja Alar Sepperni, kes tuli ise politseile teatama altkäemaksukuriteost ning aitas uurimisele kaasa kuriteo matkimisega. Prokuröri sõnutsi ei ole aga ausatel inimestel kindlasti põhjust süüdistuse esitamist karta.

Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Grossi sõnul kaitseb õigussüsteem ausat ettevõtjat ning ausatel inimestel ei ole kindlasti põhjust süüdistuse esitamist karta.

"Seda tõendab ka prokuratuuri poolt kohtusse saadetud teine analoogne ehitusettevõtjatega seotud kriminaalasi, kus korruptsioonist teatanud ehitusettevõtjad osalevad kriminaalmenetluses tunnistajatena. Alar Seppern oli politseisse pöördumise hetkeks hakanud kuritegu juba toime panema ehk oli osa altkäemaksuks küsitud rahast ära maksnud. See on antud juhul Sepperni teadlik valik, et ta asus kuritegu toime panema ning sellisel juhul ei saa me rääkida ka tema vastutusest vabastamisest. Samuti kahtlustatakse teda maksukuriteo toimepanemises," selgitas juhtivprokurör.