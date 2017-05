Miks usub osa inimesi teadust, tervet mõistust ja traditsioonilist ajakirjandust, aga teine osa jällegi üldse mitte, jälgides hoolega hoopis alternatiivmeediat, horoskoope ja vandenõuteooriaid?

Kogu maailma haaranud ja Eestiski aktuaalse vastasseisu teemal debateerivad portaali telegram.ee peatoimetaja Mariann Joonas ning portaali skeptik.ee vedav Martin Vällik.

Stuudios on tuntud isemõtleja, kohalikel valimistel kandideerimist kaaluv ettevõtja Jüri Mõis, kellega Mihkel Raud vestleb olukorrast riigis, kus võimul on vasakjõud, eelarvet kosutatakse suhkru- ja automaksuga, trammid pole mitte ära kaotatud, vaid kõigile tasuta, ning ekspankurid on paanikas Rail Balticusse miljardite investeerimises.

"Kolmeraudse" huumorinurgas astub seekord stand-up’kavaga üles Ari-Matti Mustonen, muusikat teevad Trad.Attack! ja Reket. Ari-Matti Mustonen, Jalmar Vabarna ja Reket annavad Mihkel Rauale ka intervjuu.

"Kolmeraudne" on TV3 otse-eetris täna õhtul kell 21:35!