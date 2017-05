Laura ja Koit on Kiievis täiega euromöllu sisse elanud ja jagavad usinasti ka intervjuusid. Näiteks usutles neid Eurovisioni kuulsaim blogi Wiwibloggs. (Kuvatõmmis) Blogija ütles, et talle tundub, et Laura ja Koidu lavaesituses pidevalt muutub midagi. Näiteks oli Koit laval nahktagis, kuid Laura kaunis õhtukleidis, mille üldmulje rikkus pisut käe külge kinnitatud mikrofonisaatja. „Me unustasime selle kinnitada, kuid poolfinaalis saavad mul olema suured lokid ja me peidame saatja ära,“ lubab Laura. mikrofonisaatja Laura käe küljes (Andres Putting (EBU)) Muu hulgas ütles blogija, et tema arvates oli Eesti eurolaulu eelvoor üks kõige raskemaid. „See oli tõesti raske, ma arvasin, et me ei pääse finaali. Kui pääsesime, arvasin, et jääme kümnendaks,“ tunnistas Laura. „See oleks olnud okei, sest ma nautisin protsessi väga.“

Blogija uuris, mis Koiduga esimeses lavaproovis juhtus – tundus, et mees ei saanud aru, millisele märgile ta peaks liikuma. Lauljad ütlesid, et põhjuseks oli see, et tehnilisel meeskonnal oli kaamerate stsenaarium sassi läinud ja seetõttu oli lauljatel natuke raske, sest nad ei teadnud täpselt, kuhu vaadata tuleb. „Ootasin mingit kaamerat, aga seda ei tulnud, seega oligi natuke eksinud tunne,“ ütles Koit.