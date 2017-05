“Uhke Eesti-Ameeriklasena, olin ma väga rõõmus, kui kuulsin, et 14 Eesti parlamendi liiget esitasid ettepaneku karusloomakasvatuste keelustamiseks. Kõigi lahkete inimeste nimel ma tungivalt soovitan teil seda seaduseelnõud toetada, kui see hääletusele pannakse,” kirjutas Suvari pöördumises.

Suvari, kes on tuntud filmidest nagu “American Beauty” ja “American Pie”, kirjutas pöördumises Ratasele, et ta väga loodab, et riigikogu langetab õige otsuse ja keelab karusloomakasvatused.

Karusloomakasvatuste keelustamisele on palju kaasa aidanud loomakaitseorganisatsioonid Loomus ja Loomade nimel, kes kogusid ligi 10 000 allkirja karusloomafarmide keelustamise poolt ning 2014. aastal viidi riigikokku kollektiivne pöördumine, millega soovitatakse karusloomakasvandused kümneaastase üleminekuajaga keelustada.

Ka Suvari tõi pöördumises tähelepanu sellele, et Eestis asuvate karusloomafarmide uurimine tõestas, et loomad on vangistatud räpastesse ja kitsastesse puuridesse ning kannatavad seal erinevate haiguste käes, elades lahtiste haavade ja silmapõletikega.

“Tšintšiljad - loomad, keda praegu Eestis kasvatatakse ja tapetakse - on aheldatud väikeste puuridesse, enne kui töötajad nende kaelad murravad või nad elektrivooluga hukkavad,” paneb Suvari pöördumises südamele.

Suvari toob tähelepanu ka asjaolule, et Kantar Emori uuringu järgi ei toeta 69% eestlastest karusloomakasvatusi. “Esitatud keelustamisplaan kümneaastase üleminekuperioodiga annab kasvatajatele piisavalt aega, et oma ettevõtteid muuta ja saada välja sellest julmast, surevast tööstusest,” sõnab näitlejanna.

“Ma soovitan tungivalt Eestil liituda teiste riikidega nagu Austria, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Ühendkuningriigid, Holland ja Sloveenia - et vastu astuda loomade jumale kohtlemisele, keelustades karusloomakasvandused,” kirjutas Suvari.

Karusloomakasvandused keelustati Suurbritannias 2000. aastal, Austrias 2004, Hollandis 2012, Makedoonias 2014, Horvaatias 2007, Sloveenias 2013 ja Bosnias ja Hertsegoviinas 2009.

Loomakaitseorganisatsiooni Loomus juhatuse liikme Kadri Tapersoni sõnul tähendab Mena Suvari toetus neile väga palju. “Nii nagu iga südametunnistusega inimese toetus. Aga, et toetust avaldab maailmaklassi täht on järjekordne märk sellest, et loomakaitse on globaalne tegevus ja see, mida me teeme väikeses Eestis läheb korda palju kaugemal ja kõrgemal,” sõnas Taperson.

Vastuseks küsimusele, kas maailmakuulsa näitlejanna pöördumine võib riigikogu liikmete otsust keelustamise poolt hääletada, vastas Taperson:

"Riigikogu liikmeid on 101 ja nende hulgas on väga erinevaid inimesi; loodetavasti kõnetab ka see pöördumine kedagi. Eks me loodame, et riigikogu liikmed mõistavad kui oluline nende otsus on."

Eesti karusloomakasvatuse lõpetamiseks on korraldatud ka rahvusvaheline petitsioon, mis kogus üle 34 000 allkirja ning keeldu on toetanud ka paljud avaliku elu tegelased: näitlejad, muusikud, kirjanikud, ajakirjanikud, moekunstnikud ja arstid.

Karusloomafarmides kasvatatakse Eestis tšintšiljasid, küülikuid, naaritsaid ja rebaseid ning kokku on Eestis umbes 200 000 karuslooma.

Riigikogu liikmed hääletavad seaduseelnõu üle 9.mail.

Loe Suvari pöördumist peaminstrile SIIT ning lisainfot karusloomakasvatuse kohta SIIT.