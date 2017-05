Varem kohtulikult karistatud 58-aastane Raimond jättis eelmisel aastal oma ema Elfriide 14.-17. oktoobrini üksi, olles teadlik, et tema ema on eluohtlikus seisundis – voodihaige, kes ei saa iseseisvalt liikuda ega ole võimeline iseseisvalt jooma ega sööma.

Süüdistuse kohaselt jättis hoolimatu mees oma ema unarusse, ei kutsunud talle abi ega viinud teda ka haiglasse. Elfriide olukorra tegi raskeks ka see, et poeg jättis sügisesel külmal ajal lahti korteri tuulutusaknad, mis tekitas haigele emale lisatüsistusi.

Kohtu hinnangul on Raimondil ema ülalpidamise kohustus, mille ta teadlikult ja tahtlikult täitmata jättis. Seadus näeb ette, et vanem ja laps on kohustatud teineteist toetama ja teineteisest lugu pidama ning arvestama teineteise huve ja õigusi. Seda Raimond ei teinud ja mees põhjustas oma käitumisega tahtlikult oma emale eluohtliku tervisekahjustuse ega teinud midagi selle kõrvaldamiseks.

Tunnistas süüd ja pääses kinnismajast

Raimond tunnistas oma süüd ja kokkuleppemenetluse alusel karistati teda ühe aasta ja kolmekuuse vangistusega tingimisi, katseajaks määrati kaks aastat ja kuus kuud. Lisaks mõisteti talt välja menetluskulud riigi kasuks: sundraha 705 eurot ning kaitsjatasu 169,20 eurot, mille ta peab tasuma aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Raimondit on ka varem karistatud. Viimati 2015. aastal mootorsõiduki joobes juhtimise eest. Siis määrati talle üheksa kuu pikkune vabadusekaotus, mis asendati 297 tunni üldkasuliku tööga.

Viru Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova ütles Õhtulehele, et karistusseadustiku kohaselt oleks Raimondit saanud karistada kuni kolmeaastase vangistusega. "Ainult kohus saab anda oma hinnanguid karistuse määramisel," lisas Filippova vastuseks küsimusele, kas karistusmäär sõltub inimese varasemast paturegistrist.