Kui kohtun Eesti parima slackliner’i Jaan Roosega Tartus Ülejõe pargis, on ta kolm sentimeetrit laia rihma juba puude vahel pingule tõmmatud ning nagu muuseas teeb sellel hüppeid, mis nõrganärvilised pea ära pöörama panevad. Kevadine hommik on küllaltki jahe, aga trikimeistril on seljas vaid lühikeste varrukatega T-särk, lohvakad teksad ja sidumata paeltega rulatossud. „Hüppamiseks ongi just need kõige paremad riided,“ kinnitab Jaan, kui ta küllaltki mittesportliku rõivavaliku kohta küsin. „Teksad on tugevad ja ei lähe katki ning skeiditossudel on hea tald, mille peal tasakaalu hoida,“ räägib ta. Kindlasti pole mul alust Jaanis kahelda – ta on Eestis üks esimestest, kes slackline'iga alustas ning kahtlemata oma ala parim. See ei ole pelgalt kõhutunne, vaid 25aastasel Jaanil on ette näidata suurepäraseid tulemusi rahvusvahelistelt võistlustel ning nõudlus trikitaja esinemiseks üritustel on suurem, kui Jaan täita jõuab. Eesti osavaim slackliner Jaan Roose. (Aldo Luud) Viimane suurem võistlus oli Jaanil oktoobrikuus Itaalias. „Kuidas läks?“ uurin ma. „Esimene,“ vastab Jaan kiirelt ja kindlalt muiates. Vaatamata sellele, et Eesti kliimas jääb Jaani sõnul harjutamiseks vaid mõni kuu ilusat ilma, suudab ta edukalt rinda pista näiteks brasiillastega, keda ta parimateks trikitajateks peab. „Seal on neid väga palju ka. Eestis oleme mina ja Tauri (Tauri Vahesaar – toim) põhimõtteliselt ainukesed tõsiseltvõetavad slackliner’id,“ räägib Jaan. Kuigi Jaani ja Taurit võib pidada eeskätt konkurentideks, on noormehed koos ellu viinud suurejoonelisi projekte – jõudnud lausa Hollywoodi.

„Sponsor küsis, kas ma olen kuulnud, et tehakse üht lahedat filmi ja mind olevat sinna soovitatud,“ räägib Jaan. Kõnealuseks filmiks on möödunud aasta lõpus valminud ülipopulaarsel videomängul põhinev seikluspõnevik „Assassin's Creed“. Ühel võistlusel filmi trikikoordinaatoriga kohtumisel leiti, et ühest trikitajast on vähe. „Kutsusime Tauri kaasa õhtusöögile, kus filmitegijatega taas kohtusime,“ ütleb Jaan. „Kui söögilauas öeldi, et tegu on „Assassin's Creediga“ ei suutnud Tauri seda uskuda,“ meenutab Jaan.

Šeik tahtis oma sõud Hollywoodist on Jaan edasi liikunud Dubaisse, kus nüüd kohalikus tsirkuses slackliner’eid õpetab. „Üks Dubai šeik juhtus Las Vegases nägema üht sõud,“ räägib Jaan. Tegu oli Cirque du Soleili kunagise lavastaja Franco Dragone tsirkusega. „See šeik tahtis Dubaisse sama asja tuua,“ räägib Jaan. Rändtsirkuse asemel tahtis šeik paikset tsirkust, millest üks osa oleks kindlasti ka slackliner'id. „Juba neli aastat ehitatakse selle jaoks spetsiaalset teatrit,“ ütleb Jaan. Hetkel on alanud trenniperiood, kus Jaan käib Dubais tsirkuse jaoks slackliner’eid välja õpetamas. „August või september peaks juba esimene sõu olema,“ sõnab ta. „Just hüppas üks slackliner endal põlve sodiks,“ nendib Jaan. Endal on tal õnnetustega aga vedanud. Põlvekõrguselt alanud slackline on nüüd jõudnud juba punkti, kus rihma standardkõrgus on üle pooleteise meetri. „Kui kunagi sai väga palju kukutud ja suurt midagi ei juhtunud, siis nüüd, kui rihm nii kõrgel on, enam väga kukkuda ei taha,“ tunnistab Jaan. Esinemistel ja võistlustel paigaldatakse rihm juba ekstreemsetesse kõrgustesse – kõrgeim hüppamine on Jaanil olnud 20 meetri kõrgusel. „See oli Poolas. Rihm oli tõmmatud laeva kahe masti vahele,“ meenutab Jaan. Sellisel puhul on rihma all juba turvavõrk. Pargis pooleteise meetri kõrgusel hüpates on rihma all aga kõva maapind. „Nii kaua, kui Madonna õppis, pole veel keegi õppinud.“ Lisaks sellele, et vetruv rihm, mis trikitajat hoogsalt õhku lennutab, niivõrd kõrgele jõudnud on, on kitsamaks läinud ka selle laius. „Slackline sai populaarseks viis sentimeetrit laial rihmal,“ räägib Jaan. Praegu võistleb ja esineb ta kaks ja pool sentimeetrit laial rihmal. Selle mõne näpu laiuse rihma peal teebki Jaan tasakaaluharjutusi, pöördeid ja isegi saltosid. „Varem oli see oma lõbuks, nüüd on sellest aga saanud minu töö,“ ütleb ta. Seda tööd on Jaan teinud ka Madonnaga. Terve aasta tuuritas mees superstaariga ringi ning trikitas esinemistel. Kui kaua läheb aga aega, et jõuda Jaani tasemele ja teha rihma peal saltosid ja muid trikke? „Ma ütleks, et juba kõndimine on päris hea trikk,“ räägib Jaan. Kes kiiremini, kes aeglasemalt, aga Jaani sõnul võib juba mõne päeva või lausa tunniga üht-teist selgeks saada. Peenikesel rihmal hüppamine olevat isegi lihtsam kui kõndimine. „Nii kaua, kui Madonna õppis, pole veel keegi õppinud!“ naerab Jaan. Eesti osavaim slackliner Jaan Roose. (Aldo Luud) Mis on slackline? Esmapilgul meenutab slackline köielkõndimist. See on aga edasi arendatud ekstreemspordini, kus lisaks kõndimisele tehakse vetruval lindil hüppeid ja muid vigureid. MTÜ Vabadussport, mille liige Jaan Roose ka ise on, defineerib slackline’i järgmiselt: slackline on kahe tugipunkti vahele paigaldatud elastne nailonlint, millel harjutatakse tasakaalu seistes, kõndides ning oskuste arenedes tehakse trikke alates spagaadist, lõpetades saltodega. Tavaliselt paigaldatakse slackline kahe tugeva puu vahele. Kinnitamiseks kasutatakse ka tugevaid poste ja rasketehnikat.