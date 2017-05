Tallinn üritab juba mitmeid aastaid linnapildist eemaldada autoromusid, mis juba pikki aastaid hüljatuna kuskil parklanurgas konutavad. Kevadpäike on varemgi poliitikuid aktiviseerinud, kuid sel kevadel võtab rahvasaadik Rainer Vakra meeskond lausa kõvasti ette: sotside vabatahtlikud käivad mööda pealinna ringi ja hindavad, kelle auto on romu ja kelle oma mitte.

"Oi ma suutsin paar päeva tagasi Rainer Vakra ja tema paganama meeskonna peale ärrituda. Meie auto oli täis kleebitud kleepse, kuna tema arvates on auto romu. Kes mida romuks peab... Jah, meil autol on rehv tühi, aga seda ka põhjusega, kuid see selleks," kirjutab Kristiina Nõmmekate grupis.

Naise sõnul ründas romutiim tema perekonna autot nende kodumaja hoovis, kus neil on olnud parkimiskoht juba 13 aastat. "Helistades kleepsul olnud numbrile lubati tulla klaase liimist puhastama, kuid tagasi nad ei helistanudki."

Kristiina sõnul soovitasid nii munitsipaalpolitsei kui ka politsei teha Vakra ja tema meeskonna vastu avalduse, sest tegemist on isikliku vara rikkumisega, mis liigitub vandalismi katergooriasse. "Eks paistab, mis sellest saab, aga mina olen küll väga pettunud," ütleb naine.

Rainer Vakra sattus nördinud naisterahva postitust lugema ja hakkas kommentaariumis vabandama. "Vabandan, et antud juhul on mõni vabatahtlik liiga hoogu läinud. Kui oleme eksinud, siis loomulikult aitame klaasid puhtaks saada," kirjutab poliitik. Siiski õigustab ta romukampaaniat sellega, et tema meeskond oln leidnud Tallinnast üle 100 tõsise romu, mida hakatakse järgmisel nädalal ka reaalselt teisaldama. "Meie eesmärk on vabastada parkimiskohti, mis sunnib magalates inimesi oma auto murule parkima," lisab Vakra.