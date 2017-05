KAS ARMASTAD END LIIALT? 7 märki, et oled eneserahuldamisega liiale läinud ()

Eneserahuldamisest me tavaliselt seltskonnas ei räägi, kuid enamus harrastavad seda privaatselt. Enda seksuaalsuse avastamine ja uurimine on täiesti normaalne. See on teekond ka parema seksini. Ometigi võib liiga palju head olla liig...

Kust aga kisub asi imelikuks või millal võiks kahtlustada, et masturbeerimisega on mindud liiale? Your Tango jagab seitse hoiatavat märki, et peaksid pidama piiri või otsima abi.

1. Jõuad masturbeerimisega selleni, et vigastad end