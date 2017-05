Esitleme ujumis- ja rannariideid brändilt PHAX, mille tootevalikus on bikiinid, trikood, rannariided ja aksessuaarid.

Phax annab igal aastal välja kaks uut värvirikast kollektsiooni, kus on palju erinevaid moekaid mudeleid ja mille seast leiab kindlasti igaüks endale sobiva. Alati käib iga kollektsiooniga kaasas ka ColorMix kollektsioon, kus on viis erinevat toppi, viis erinevat alumist osa ja üks trikoomudel – kõik see on saadaval 11 erinevas värvitoonis.

Kõikide mudelite puhul on alati võimalus valida ülemise ja alumise osa värvitooni ja suurust eraldi, mis teeb kõigile sobivate komplektide leidmise veelgi lihtsamaks. Lisaks kasutatakse toodetes alati kokku sobivaid värve, mistõttu saab paljusid erinevaid tooteid omavahel miksida ning see annab kliendile veelgi suurema valikuvõimaluse. Kõiki toppe ja pükse saab soovi korral soetada üksikult.

Kõikide toppide ja trikoode rinnaosad on lisapadjakestega ning trikoodel on kõhuosal korrigeeriv võrkkangas (power net), mis jääb võõrale silmale nähtamatuks, kuid peidab kõik mis vaja.

Meie tooteid on võimalik soetada Ilumessil ning e-poest www.rannariided.ee. Peagi avame ka Kadriorus Showroomi, kus saab tooteid vaadata ja proovida. Kuna soovime alati oma klientidele pakkuda parimat, siis soovi korral saab ka praegu tulla vaatama/proovima, võtke meiega ühendust ja lepime sobiva aja kokku. Kogu tootevalik on saadaval aastaringselt.

Oleme PHAX kaubamärgi ainumaaletooja Baltikumis.

Toodete hinnad algavad 30 eurost.

Vaata täpsemalt SIIT!