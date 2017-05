Välisministeerium eraldas rahvusvahelise koostöö raames ÜRO Maailma Toiduprogrammile (WFP) 30 000 eurot näljahäda leevendamiseks Jeemenis.

"Jeemenis valitseb hetkel suurim humanitaarkriis maailmas ning riigi edasised väljavaated on äärmiselt murettekitavad,“ ütles välisminister Sven Mikser. "Olukorras, kus kaks kolmandikku Jeemeni elanikkonnast ehk 18,8 miljonit inimest vajab humanitaarabi ja 7 miljonit inimest on nälja ohus ja vajavad kiiret toiduabi, ei saa me jääda pealtvaatajaks," kinnitas ta.

Välismister rõhutas, et praeguses olukorras on oluline hoida rahvusvahelise kogukonna tähelepanu Jeemenis toimuval ning jätkata ühist tegutsemist. ÜRO suurendab koos oma humanitaarorganisatsioonidest partneritega Jeemenile antavat humanitaarabi, et ennetada laialdast näljahäda riigis.

Välisministeeriumi eraldis on kooskõlas Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2016-2020 II eesmärgiga, milleks on loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofides kannatanute päästmine ja abistamine.