"Kättemaksukontori" tänane osa toob televaatajateni revolutsioonilise leiutise, milleks või kelleks on armurobot Juulia.

Armurobotit saab juhtida puldi abil, sisse- ja väljalülitamiseks on tal kaela peal punane nupp. Seade on ühendatud ka Wi-Fi võrguga, et seda eemalt juhtida saaks. Silmadesse on ehitatud kaks kaamerat. Juuliaid saab tellida erineva välimusega, vastavalt oma täpsele soovile. Hind on tal aga päris krõbe.

Kuidas aga Juulia käitub ning kas armurobot võib ka ohtlik olla?

Seda näed juba täna kell 20:30 TV3s algavas "Kättemaksukontoris"!