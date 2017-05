1. mail Tšehhis toimunud paremäärmuslaste meeleavaldusel sattus üks tüdrukskaut tulisesse vaidlusse, kuid jäi ise rahulikuks. Sõnavahetusest tehti ka foto. Pilt Lucie-nimelisest skaudist sai sotsiaalmeedias otsekohe populaarseks.

Esmaspäeval toimus Tšehhi linnas Brnos paremäärmuslaste kogunemine. Paljud teistmoodi meelestatud inimeste rühmad, sealhulgas skaudid, tulid omakorda vastuprotestiks välja laulude ja plakatitega. Lõpuks tuli välja, et paremäärmuslasi oli kohal tunduvalt vähem.

Vladimír Čičmanec, kes tüdrukut ja temaga vaidlevat neonatsi pildistas, ütles, et ei kuulnud päris kõike, mille üle vaidlus käis, ent kirjeldab, et Lucie-nimeline tüdrukskaut jäi rahulikuks ja ütles võõrale mehele, et kõik me oleme inimesed ning kedagi ei tohiks tühiste erinevuste pärast teisiti kohelda. Tüdruk hoidis käes plakatit, millel oli kirjas: "Meie kasvatame teie lapsi!"

Tšehhi skautide ühing ütles CNN-ile, et Lucie vaidlus mehega oli "väga terav", kuid õnneks ei muutunud vahejuhtum vägivaldseks. Skautide Maailmaorganisatsioon (World Organization of the Scout Movement ehk WOSM ingl. k. -toim.) postitas foto ka oma Facebooki kontole, sõnumiga: "Inimesed eri eluvaldkondadest, nende hulgas ka #Skaudid, tulid eile tänavale, kui toimus paremäärmuslaste marss, et näidata oma toetust väärtustele nagu mitmekesisus, rahu ja mõistmine."