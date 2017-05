Otsus naise tervisliku seisundi kohta tehti läinud kuul, kuid avalikustati alles nüüd. Ekspertiisi otsuse tulemusel vabaneb Thaida kriminaalvastutusele võtmisest. Naist küsitlenud ekspertide sõnul polnud skisofreeniat põdev Thaiday varem vastavat ravi saanud. Ta arvas, et on väljavalitu, kes peab oma pere "deemonitest puhtana hoidma".

Psühhiaater dr Frank Varghese lisas, et Thaiday kannatas "apokalüptiliste luulude" all. "See on üsna erakordne juhtum ja hirmus juhtum - selline, mida me pole varem näinud". Mehe sõnul põeb Thaiday skisofreenia kõige sügavamat ja raskemat vormi.