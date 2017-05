Karastusjookide Tootjate Liidu juhatuse liige Nele Normak ütleb aga, et Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringu põhjal moodustavad magusad joogid üksnes 1,5 protsenti päevasest kaloraažist ning et Eesti noored tarbivad karastusjooke kohati kordades Euroopa Liidu noorte keskmisest vähem.

Eelnõu eesmärk on suunata tarbijaid kasutama tervislikumaid jooke ja mõjutada magustatud jookide tootjaid vähendama toodete retseptides suhkrut. Heakskiidetud kontseptsiooni järgi on plaanis maksustada magusainega või lisatud suhkruga joogid, kus on suhkrut üle 5 grammi 100 milliliitri kohta.

Valitsuse otsus viia sisse suhkrumaks on ajanud vihale Karastusjookide Tootjate Liidu, kelle hinnangul on eelnõu ebaaus. Rahandusminister Sven Sesteri hinnangul on prioriteet siiski aga rahva tervis.

Valitsuse pressikonverentsil rääkisid Sester ja terviseminister Jevgeni Ossinovski, et tegu ei ole revolutsioonilise maksuga, seda on juurutatud mitmetes riikides ning mõju ka teaduslikult tõestatud. "Eesmärk on, kuidas motiveerida tootjaid vähendama suhkrukogust oma jookides," ütles Ossinovski. Jookides just seetõttu, et inimesed ei kipu jooke võtma kui toidukorda.

Liit: suhkrumaks on ebaaus

"Eelnõu on ebaaus, sest räägib magustatud jookide maksustamisest, kui tegelikult maksustatakse ainult väikest kildu tarbimisest ja maksubaasist jäetakse välja paljud sarnaselt tarbitavad ja suure suhkrusisaldusega tootekategooriad. Oleme veendunud, et valitsus annab nii ebaseaduslikku riigiabi ja moonutab konkurentsi, andes regulatiivse eelisele mittemaksustatud toodetele. Usume, et sarnasele seisukohale jõuab ka Euroopa Komisjon," lisab Normak, et räägitakse küll vajadusest suunata tarbijad väiksema suhkrusisaldusega toodete juurde, kuid samas ei maksustata peale karastusjookide teisi joogitooteid, rääkimata ülejäänud 98,5% inimeste igapäevasest tarbimisest.

Liidu hinnangul tehakse kalorivabade magusainete maksustamisega võimatuks toodete reformuleerimine vähem suhkrut sisaldavateks, kus just magusainete kasutamine on regulaatorite poolt ohututes piirmäärades seni soositud, sest see on pea ainus viis kiiresti vähendada suhkrusisaldust tegemata suuri kompromisse tarbijate maitse-eelistustes.

Ministrid Sester ja Ossinovski peavad kõige olulisemaks rahva tervist. "Reaalelus esmane eesmärk on rahva tervis. Selge fiskaalne mõju on olemas," ütleb Sester.