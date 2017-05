Läinud kevadel Paide ööklubis kaht inimest pussitanud Freddy Leppänen mõisteti novembris süüdi inimese tapmises ja pandi vangi, kuid jaanuaris tühistas Tallinna ringkonnakohus Pärnu maakohtu varasema otsuse tõendite ühekülgse hindamise tõttu ja mõistis noormehe õigeks. Prokurör esitas otsuse peale küll kassatsioonkaebuse, kuid see jäeti rahuldamata. Noormees jääb vabadusse.

Freddy Leppänen anti läinud aastal kohtu alla süüdistatuna selles, et ta lõi 20. märtsi ööl Paide ööklubis Bucket Baar tüli käigus noormeest noaga. Ohver suri reiearteri vigastuse tõttu. Samuti süüdistati Leppäneni, et ta äsas samal ööl noaga teistki kannatanut, tekitades talle kaks haava. Pärnu maakohtu 21. novembri 2016 otsusega tunnistati Leppänen süüdi tervisekahjustuse tekitamises, millega on põhjustatud surm. Maakohus mõistis talle karistuseks kuus aastat vangistust.

Tallinna ringkonnakohus leidis, et maakohus oli hinnanud tõendeid ühekülgselt ja seega ebaõigesti järeldanud, et süüdistatav provotseeris konflikti kannatanutega.

Ringkonnakohus oli seisukohal, et hoopis viimased kavatsesid Leppäneni rünnata ja võtsid kaasa noad ja teleskoopnuia. Ringkonnakohus leidis, et olukorras, kui süüdistatavat ründasid kaks kannatanut, kes kasutasid külmrelvi, oli igati põhjendatud, et Leppänen ennast noaga kaitses. Kohtuotsuse järgi ei osanud ta ette näha, et ühekordne löök noormehe jalga tabab reiearterit ja ta sureb ägeda verekaotuse tagajärjel. Seega tegi ringkonnakohus eile uue otsuse, millega mõistis Leppäneni õigeks ja ta tuli viivitamatult vahi alt vabastada.

Prokurör Merike Lugna soovis aga Tallinna ringkonnakohtu otsuse vaidlustada ja esitas kohtule kassatsiooniteate, mis jäeti eilse riigikohtu poolse otsusega menetlessu võtmata. See tähendab seda, et jaanuaris Tallinna ringkonnakohtu poolt tühistatud varasem Pärnu maakohtu otsus noormees õigeks mõista, jääb kehtima ja on lõplik.