Alati ei epa abi otsima arstilt, vaid mõnikord piisab ka toidulaua sättimisest ja muutmisest, kirjutab Your Tango.

Meest armastav naine teeb kõik, et ta kalli mehe tervis oleks korras. Samuti tahab ju iga naine, et aastaid hiljem oleks mehest veel ka voodis asja. Ometigi hiilib erektsioonihäire ligi juba järjest noorematele meestele. Mida teha?

Uuring näitas, et päevas 1-3 tassi tarbivad mehed võivad pääseda erektsioonihäiretest tulevikus. Kohvi on peenisele hea!

2. Lõhe

Uuringud on näidanud, et suurema annuse D-vitamiini saavatel meestel on testosterooni tase samuti kõrgem.

3. Mandlid

Ühes uurimuses paluti erektsioonihäiretega meestel süüa iga päev 100 grammi mandleid. Mis juhtus? Kõik osalejad kinnitasid hiljem, et nende libiido oli tõusnud ja nad kogesid rohkem erektsioone. Ja ka seksisid rohkem!

4. Mustikas

Kui tahad, et su mees oleks tõeliselt särav ja sõjakas voodis, siis sööda talle mustikat. Harvardis tehtud uuring näitas, et ka mustika söömine vähendab võimalust, et tulevikus oleks muret erektsioonihäiretega.

5. Oliivõli