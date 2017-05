Õhtulehega ühendust võtnud neiu räägib, et tema leidis mängu Venemaa VKontakte võrgustikust ja suhtles oma juhendajaga inglise keeles. End Cedricuna tutvustanud mees andis talle kolme tunni jooksul viis ülesannet. Tavaliselt seda nii kiires tempos ei tehta. Neiu suutis oma juhendajalt välja uurida, et igale juhendajale antakse keskmiselt 10 mängijat.

Vene meedia andmetel levib juba ainuüksi märtsikuu seisuga 130 lapse elu nõudnud mäng peamiselt kohalikes suhtlusvõrgustikes ja sellel on palju nimesid – levinum nimi on Sinivaal. Mänguga liitunud noor saab endale juhendaja nn kuraatori, kes annab talle erinevaid ülesandeid ja nõuab tõestust nende täitmisest. Enamasti ootavad juhendajad liituma eluga ummikussejooksnud ja masenduses teismelisi ning üritavad neid mängu lõpuks ärgitada enesetappu tegema.

Jaburad ülesanded, kuid väljuda raske

Mängu ülesanded varieeruvad, kuid on kõik ühtemoodi ebanormaalsed. Näiteks võidakse alustuseks nõuda žiletiga käele salapärase kutsungi F57 lõikamist, öösel vaala laulu kuulamist, kasside kiusamist, enda üle keha kiilaks ajamist. „Sa pead olema sile nagu vaal ja ilma karvadeta – raseeri kõik käe, jala ja intiimpiirkonna karvad ning tee igast kehaosast pilt ja saada mulle,“ kirjeldab neiu Cedricu antud ülesannet. Kui ta otsustas selle täitmisest loobuda, siis teda hakati ähvardama ja öeldi, et „meie inimesed“ leiavad ta üles. „Nad hävitavad su. Nad ei tee sinuga nalja."

Sinivaala mäng kestab tavaliselt 30 päeva kuni 50 ülesandeni. "Viimaseks päevaks antakse sulle ülesanne kas hüpata alla kusagilt kõrgelt, ennast üles puua, või rongi ette hüpata. Alati on esimesed ülesanded kergemad," räägib neiu. Kui mängija on juba kirjutanud enda käele salakoodi, siis sind pühendatakse "vaalaks" ja see tähendab kõikide reeglitega nõustumist – taganemisteed ei ole. Samuti peab mäng jääma saladuseks ja sellest ei tohi mitte kellelegi rääkida.

Neiu oletab, miks paljud noored on enesetapu teinud – neid sunnitakse saatma endast alasti pilte ja kui sa edasi ei tee, siis ähvardatakse nende avalikesse portaalidesse levitamisega ja nii tekib suletud ring. "Noored hakkavad kartma ja mängivad edasi. Nii terroriseeritakse sind kuni mängu lõpuni. Kõige rumalam on selle mängu juures see kui sa saadad mõtlematult endast ühe veidikenegi paljastavama pildi. Siis jääbki see kestma."

Kontrollige, mis kodulehekülgi laps külastab

Sinivaala väljakutset katsetanud ja sellest pääsenud neiu räägib, et talle õpetas see mäng, et noored ise lähevad liiga kergekäeliselt idiootsustega kaasa. Kui vaadata mis teevad praegu 14-15aastased ja see mis nad tegid seitse aastat tagasi, siis see on nagu öö ja päev.

"Miks noored arvavad, et see on pop? Ei ole! Täpselt nagu see mäng "Jookse või sure" (vt 1. aprilli Õhtulehte – D.K.). Kas tõesti nad tahavad teha haiget oma vanematele, kes on neid kasvatanud ja kes neist hoolivad, oma sõpradele-tuttavatele? Mida te sellest saate?" sõnab neiu, kes on ka ise ema väga pisikesele lapsele. "Mina ei sooviks kunagi näha seda, mida peaks üle elama need vanemad, kes on selle mängu tõttu kaotanud oma lapse," lisab ta ja palub vanematel oma laste veebitegevusel silma peal hoida. "Noorte jaoks võib see olla küll lõbus ja nad võivad arvata, et nuhite nende järel, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi lapse enda heaolu nimel."

Psühholoog: noored otsivad põnevust

Kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa ütleb, et see kui teismelised otsivad põnevust, on tavaline. Vahel tähendab see päris eluohtlikku serval kõõlumist. Mis lapsele või täiskasvanulegi paistab hirmutav, võib noorukile tunduda erutav.

„Aju otsib sellist stimulatsiooni, kuid ajuosad, mis käitumist ja samuti tundeid mõtteid juhivad ei ole veel nii hästi välja arenenud, et oleks võimalik mõelda tagajärgedele ja asjaolusid korralikult läbi kaaluda.“

Psühholoog arvab, et selle mänguga liitujate puhul võib osadel juhtudest olla tegu noorte inimestega, kes keskmisest sagedamini tumedaid mõtteid mõtlevad ning kelle jaoks surmaga seotud või üldisemalt eksistentsiaalsed küsimused on omamoodi peibutavad. „Päris arvestatav hulk noori inimesi mõtleb mingil hetkel elu mõtte ja sellega seoses surma peale, ka enesetapu peale, see võib olla suureks kasvamise osa. Valdav enamus ses osas aga otseseid samme ei astu.“

Selle kohta, millised on mängu loojate ja kuraatorite motiivid, ei oska Oidermaa häid hüpoteese pakkuda. „Kas on see sarnane adrenaliinijaht, nagu teismelistel või midagi muud. Igal juhul on see sisuliselt kriminaalne tegevus, millest võib ju motiive otsida, kuid õigustusi küll mitte.“

Psühhiaater Jüri Ennet, kes ka ise on lapsevanem ja vanaisa ütleb, et lastel-noortel on kesksel kohal soov kuuluda mingisse rühma ning tore, kui see oleks saladuselooriga kaetud. Pole oluline, kas see on reaalne või virtuaalsusega saavutatud kuuluvustunne. „Kui on aga selles osas puudujäägid: valitsevad kodused ebakõlad, tülid, tõrjutus, turvatunde nõrkus, koolikius ja meie-tunde asemel individualism, empaatia puudumine, lapsevanemad on probleemidega tööl ja needki peegelduvad kodustele, lastel jne, siis on ju loogiline, et laps võib kergesti sattuda pseudo-meie rajale,“ loetleb Ennet põhjusi miks võidakse sellise mänguga liituda. Tema sõnul me vajame rohkem ühiskondlikku, perekondlikku, riiklikku ja rahvuslikku turvatunnet. „Me vajame meie-tunnet, koosmeele ja koostegemise tunnet. Kuid see turvatunne ei tule üle öö, koostööks ei piisa ühest kooskoristamise päevast.“

Samuti leiab Ennet, et mängu mahitajad tuleks välja peilida. „Meie kõrgelt kiidetud e-riik peab e-spetsialistide ja e-noortepolitseinikega näitama, et sellised kurikaelad võetakse kiiresti vahele. Kui e-luurajad need „kuraatorid“ kätte saavad, siis selguvad parasjagu selle tegevuse tagamaad.“

Politsei on probleemist teadlik. Veebikonstaabel Maarja Punak ütleb Õhtulehele, et