Sloveeniat esindab tänavu Omar Naber, kes esindas oma riiki ka 12 aastat tagasi Kiievis toimunud Eurovisionil, kus ka meie lauljatar Laura käis. Omar astub võistlusesse homme, esimeses poolfinaalis. Ta on Sloveenia eelvoorus osalenud ka aastatel 2009, 2011 ning 2014. Tema tänavune võistluslugu kannab pealkirja "On My Way". Muide, Omar on tegelikult hariduselt hambaarst ning ta on sel alal ka ühe aasta töötanud.

Minu isiklik eesmärk on mõnusalt aega veeta, anda oma maksimum ja loota, et inimestele meeldib minu laul.

Kas oled jõudnud ka teisi osalejaid kuulata? Millised laulud tooksid välja? Kes võiksid sel aastal eesotsas olla?

Jah. Olen peaaegu kõiki osalejaid erinevatel eelpidudel ka kohanud. Lemmikut on väga raske valida, kuid mulle meeldib väga meie naaberriigi Horvaatia lugu.

Alati on vaieldud selle üle, mis keeles Eurovisionil laulma peaks. Mida sina arvad – kas igaüks peaks laulma oma emakeeles, ainult inglise keeles või saaksid ise valida, nagu praegu?

Ma arvan, et see peaks olema laulja valik. Usun, et lood kõlavad palju autentsemalt, kui need on lauldud oma emakeeles, kuid laulusõnad on väga suur osa loost. Kui inimesed ei saa aru, millest sa laulad, on see suur kaotus. Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused, kuid lõpuks peaks otsustama siiski laulja.

Kas oled kuulnud Eesti esitajate Laura ja Koidu lugu? Mida sellest arvad? Mitmendat kohta meie loole ennustad?

Ma olen kuulanud ainult nende artistide lugusid, kes osalesid Eurovisioni eelpidudel Londonis, Iisraelis ja Amsterdamis. Teie riik seal kahjuks ei käinud, kuid ma ootan väga teie osalejatega kohtumist. Soovin kõigile meile parimat. Tuleme kõik Eurovisionile võitma, muul juhul oleks nii suurel ja maagilisel võistlusel osalemine mõttetu.

Mida sul oleks öelda Eesti vaatajatele-kuulajatele? Mida peaksime sinu esituse juures eriti tähele panema?

Aitäh, et toetate kõiki Eurovisionil osalejaid ning et armastate Eurovisioni lauluvõistlust. Selle toetuseta võistlus ei saaks jätkuda. Armastus ja toetus Eurovisioni vastu kasvavad iga aastaga. Loodan, et tänavune võistlus tuleb teie jaoks suurepärane!

Kuidas suhtud sellesse, et Ukraina rakendas Venemaa lauljale Julia Samoilovale riiki sisenemise keelu ning Venemaa ei osale ega kanna tänavust võistlust üle?

Ma olen sellest küll kuulnud, kuid pole end süvitsi asjaga kurssi viinud, seega on raske mingit arvamust omada. Usun, et sel lool on kaks poolt. Ainus, mis ma oskan öelda on see, et mul on kahju, et asi niimoodi lõppes.