Teises poolfinaalis võistlev Austria esindaja Nathan Trent esitab lugu "Running On Air". Mees hakkas ise laule kirjutama juba 11aastaselt ning on sellest ajast saati omaenda stiili arendanud. Tänaseks kirjutab, komponeerib ja arranžeerib ta kõik oma lood ise. Austria rahvusringhäälingu ORF talendiotsijad leidsid Nathani tänu tema loole "Like It Is". Pärast seda, kui Nathan neile oma demo esitas, valiti mees kohe Austria tänavuseks esindajaks.

Õhtuleht saatis ühesugused küsimused kõigile osalejatele, et teada saada, millised on nende eesmärgid Eurovisionil, mida arvavad nad Ukraina otsusest Venemaa lauljat mitte riiki lasta ja loomulikult küsis ka arvamust Eesti esituse kohta.

Mul ei ole tavaliselt mingeid ootusi, sest kõik läheb enamasti teisiti, kui arvad. Seega ma ei jõua lihtsalt ära oodata, et suur show käima läheks!

Kas oled jõudnud ka teisi osalejaid kuulata? Millised laulud tooksid välja? Kes võiksid sel aastal eesotsas olla?

Sel aastal on palju favoriite, kes on väga andekad ning esitavad väga häid lugusid. Ma ei suuda üht välja valida, sest igal laulul on oma eripära.

Alati on vaieldud selle üle, mis keeles Eurovisionil laulma peaks. Mis sina arvad – kas igaüks peaks laulma oma emakeeles, ainult inglise keeles või saaksid ise valida, nagu praegu?

Arvan, et igaüks peaks laulma selles keeles, milles ta end kõige paremini väljendada suudab. Kuigi räägin paljusid erinevaid keeli, on minu jaoks parim väljendusviis inglise keel. Inimese jaoks peab tunne lihtsalt olema õige.

Kas oled kuulnud Eesti esitajate Laura ja Koidu lugu? Mida sellest arvad? Mitmendat kohta meie loole ennustad?

Muidugi olen ma Koidu ja Laura lugu kuulnud ja see meeldib mulle väga! Mulle meeldib selle romantilisus ning duett on alati väga huvitav, sest kahe artisti vahel toimub emotsioonide vahetus. Eurovisionil ei saa midagi ennustada, seega ma soovin neile edu ja loodan, et neil on Eurovisionil põnev!

Mida sul oleks öelda Eesti vaatajatele-kuulajatele? Mida peaksime sinu esituse juures eriti tähele panema?

Lubage mul endale tuua rõõmu ning väike naeratus näole. Ma loodan, et naudite minu esinemist ja suhestute minu lauluga.

Kuidas suhtud sellesse, et Ukraina rakendas Venemaa lauljale Julia Samoilovale riiki sisenemise keelu ning Venemaa ei osale ega kanna tänavust võistlust üle?

Loodan, et võistluse positiivne õhkkond ja sõnum ei saa sellest kahjustatud. Mina lähen sinna laulma, oma riiki esindama ja loodetavasti ka inimestele rõõmu jagama.