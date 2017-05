Patrick (nimi muudetud) on teinud valitsusele ettepaneku, et nad muudaksid praegu kehtivat seadust, mille järgi peab tema maksma pojale 18 aastat elatist, kuigi ei ole teda isegi näinud, vahendab Mirror.

Mees tunnistab, et sõitis pärast alkoholi tarbimist autoga ja eelistaks, et politsei oleks ta rajalt maha võtnud. Tegelik tulevik oli tema jaoks hoopis hullem...

12 nädalat ei kuulnud ta naiselt midagi, kuigi oli talle korduvalt sõnumeid saatnud. Nii eeldas Patrick, et naine ei ole temast huvitatud.

Siis sai ta aga sõnumi, mis muutis ta elu...

Sõnumis seisis: "Me peame kindlasti rääkima."

"Mu süda puperdas ja ma juba aimasin, et mida ta öelda tahab," meenutab mees.

Naine teatas mehele, et ootab last. Patrick küsis kohe, et kas laps on ikka tema.

Naine ütles, et ei saagi kinnitada, et see on mehe oma. Patrickul tekkis kohe tunne, et kogu asi oli planeeritud - miks ootas naine 12 nädalat, et alles siis sellest mehele rääkida?!

Naine ütles, et tahab mõelda, mis edasi saab.

Siis möödus veel 15 kuud ja mehe uksele koputas mees, kes ulatas nõude elatise kohta.

Mees oli selleks ajaks leidnud uue kallima ja temaga juba kokku kolinud.

Patrick lasi teha DNA-testi, mis kinnitas - tema on isa. Raha kulus testile, advokaadile ja lapsele eelnevate kuude eest elatise maksmisele - 11 025 eurot.

Pole raha, suhet ega elu

Mehe sõnul oli ta mures ja mõtlik, et kuidas ta saab makstud oma laenud ja arved. Ta elu muutus õudusunenäoks. Patrick pidi oma kodu välja rentima ning kolis koos elukaaslasega vanemate juurde.

Lõpuks oli ta vaimselt nii sassis, et kaotas töö ja elukaaslase.

"Kuidas ma järgmised 12 aastat vastu pean," muretseb ta.

"Miks ma pean maksma 100 protsenti elatist? Ma pole last kordagi näinud," selgitab mees, et advokaati endale võttes peab ta maksma tunni eest 460 eurot. Tal ei olegi raha, et oma õiguste eest võidelda ja näha oma poega, kellele elatist maksma peab.