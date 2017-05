"Ma sain detsembris teada, et ma olen rase. Pean tunnistama, et ma kartsin, sest mul oli ju spiraal sees," lisab naine. Ultraheli näitas loodet, kuid spiraalist polnud mitte üht märki. Arstid arvasid, et ju see kukkus välja. Lucy selles kindel ei olnud ja muretses beebi pärast.

"Hoolimata sellest, et Dexter ei olnud planeeritud laps - mu pere ja mina tunneme end õnnistatuna," kinnitab Lucy.

Laps sündis siia ilma keisrilõikega ja arstid leidsid platsenta seest ka Mirena spiraali.

Oma ootamatu kogemuse postitas naine fotoga spiraali hoidvast pojast sotsiaalmeediasse, kus inimesed loost puudutatuna end tunnevad.