Erakondade rahastamise järelevalve komisjon pöördus kohtutäituri poole, et nõuda sisse Põhja-Tallinna endisele asevanemale Priit Kutserile rakendatud sunniraha: nimelt pole ta täitnud komisjoni otsust maksta Tallinnale tagasi valimisreklaamiks kulunud raha.

2013. aastal omavalitsuse volikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Priit Kutserile tehtud ERJK ettekirjutus puudutas spordikompleksi avamise plakatit, mille eest Tallinn tasus 1234 eurot.

Priit Kutser (Teet Malsroos)

Kuna Kutser ettekirjutust ei täitnud, rakendas ERJK selle täitmiseks sunniraha: esimesel korral 500 eurot, teisel korral 1500. ERJK on teinud ka järgmise sunnirahahoiatuse summas 5000 eurot. Nüüdseks on ERJK pöördunud kohtutäituri poole, et nõuda Kutserilt sisse sunniraha 500 eurot.

Ka on ERJK teinud siseministeeriumile ettepaneku vähendada MTÜ-le Eesti Keskerakond makstavat riigieelarvelist toetust Kutserile tehtud ettekirjutuses märgitud annetuse summa kolmekordses ulatuses.

Veebruaris esitas Kutser Tallinna halduskohtule kaebuse, et keelata ERJK ettekirjutuse täitmiseks rakendatud sunniraha sisse nõudmine. Kaebajal on puue ja ta on raskes majanduslikus seisus, seisab kohtumääruses.