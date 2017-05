Eakas ema räägib, kuidas peresuhted läksid nõnda sassi, et tütar Gerli Grand Uustalu ütles temast avalikult lahti.

Vanaproua Ulvi tütar Gerli Grand Uustalu ütles blogis oma emast kogu maa ja ilma ees avalikult lahti. Ulvi küll ehmus, kuid see ei murra tema südant. See on juba ammu murtud. Küll aga on ema köögikapis nüüd üks pereliikme nimega inglitass vähem: Gerli nimi on sellelt kustutatud.

Hiljuti kirjutas ammu täiskasvanuks saanud, juba vanaema seisuses tütar oma eakale emale kirja, kus ta ütleb rohkelt hüüumärke ja trükitähti kasutades temast lahti: "Olen sinuga juba palju aastaid kõndinud kui noateral. Nüüd aitab!!! Hüvasti ja tänan!"

See pole kaugeltki ainuke kord, kui ema ja tütre suhted on mingil põhjusel nii lootusetult rikutud, et tagasiteed, rääkimata läheduse leidmisest, on võimatu leida.