"Kindlasti hakkab kõigile kohe silma see, et proovisime Koidule erinevaid riideid selga. Täna tal polnud õiged riided, alles proovime, mis värvi ja materjali mõttes paremini läheb," paljastab Eesti eurodelegatsiooni juht Mart Normet eilse lavaproovi esimesi tulemusi.

Mart räägib Õhtulehele, et esimene proov on esimene proov ja muudatusi tuleb ikka ette. "Selles mõttes läks huvitavalt, et meile anti laval natuke rohkem aega, kui oli planeeritud. See number on visuaalselt väga keeruline, et kõik positsioonid paika saada," sõnab ta.

PÕNEV LAHENDUS: Nagu «Eesti laulu» finaaliski, projitseeritakse ka Eurovisionil Koidu ja Laura näod nende taha seinale. Euroblogi Wiwibloggs blogijad kiitsid selle lahenduse heaks ja ütlesid, et see näeb välja äge ja kallis. Andres Putting/EBU (Andres Putting / EBU)

"Meil pole laval erilist koreograafiat. Tantsu ei toimu, aga on hästi palju täpset liikumist – püüame Laurat ja Koitu ikka visuaalselt lahus hoida ja see, kuidas nad täpselt liiguvad, tuleb panna paika," ütleb delegatsioonijuht, et katsetamine võtab alati aega. Lauluproov läks aga ülihästi.

"Oleme heli ja kõigega tohutult rahul. Meil on ilmselt sel aastal ühed tugevamad lauljad," kiidab Normet.